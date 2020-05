Natuurorganisaties organiseren vleermuistelling

Om erachter te komen hoeveel vleermuizen er in Nederland rondvliegen en waar ze voorkomen, wordt dit weekeinde een vleermuistelling gehouden. De Zoogdiervereniging heeft speciaal voor die telling een zoekkaart gemaakt, zodat tellers de soorten vleermuizen die het meest in de bebouwde kom voorkomen ook van elkaar kunnen onderscheiden.

In Nederland komen achttien soorten vleermuizen voor. De dieren eten veel muggen en voor de tuinbouw schadelijke insecten en zijn daarom belangrijk voor de biodiversiteit. In een gebied waar veel vleermuizen vliegen is het met de natuur goed gesteld, aldus de natuurorganisaties. Nederlandse vleermuizen dragen geen coronavirus bij zich.

Vleermuizen wonen in spouwen, onder dakpannen, op zolders en in holle bomen. De dieren zijn bijna alleen in de schemering te zien. Wie op 23 of 24 mei mee wil tellen kan het beste rond 21.35 uur in de tuin gaan zitten op een plekje waar de hemel te zien is, maar ook wat bomen of struiken. Waarnemingen kunnen naar de site tuintelling.nl.