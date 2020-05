Na maand nieuwe coronabesmetting op Curaçao

Na dertig dagen zonder nieuwe registraties is op Curaçao zaterdag een nieuwe coronabesmetting geregistreerd. Het gaat om iemand die uit het buitenland is gekomen en in quarantaine zit. Dat heeft epidemioloog dr. Izzy Gerstenbluth bekendgemaakt.

Curaçao kende lange tijd niet meer dan zestien besmettingen. Sinds ruim twee weken worden ingezetenen uit het buitenland weer toegelaten, net als mensen die vanwege hun werk toestemming krijgen om te komen. Iedereen moet verplicht 14 dagen in quarantaine en wordt aan het eind van de periode getest.

De positief geteste persoon is in isolatie gezet. Enkele medereizigers worden gemonitord, aldus Gerstenbluth.