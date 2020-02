Na korte pauze toch weer bombrieven verstuurd

Nadat in januari een aantal bombrieven naar bedrijven door het hele land zijn gestuurd, bleef het enige tijd stil. Woensdag doken weer bombrieven op, en ook donderdag werden er een paar bezorgd: in Leusden, Amsterdam en Oudenbosch.

Begin januari werden zeven bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. De brieven met explosieven kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad, een postsorteercentrum in Rotterdam en een makelaarskantoor in Utrecht. De laatste van die reeks werd op 10 januari aangetroffen in een postsorteercentrum in Amsterdam. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde afzender gaat en doet nog steeds onderzoek.

Woensdag ontploften twee bombrieven, in Amsterdam (in een postsorteercentrum van ABN AMRO) en in Kerkrade (bij een postsorteerbedrijf van Ricoh). De verzender eiste een niet onthuld bedrag in bitcoins. De afperser dreigde meer brieven te versturen als er niet werd betaald.

Donderdag arriveerde een bombrief bij Unisys Payment Services & Solutions in Leusden (provincie Utrecht). De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de brief onschadelijk gemaakt. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen die brief en die van woensdag in Amsterdam en Kerkrade. Op een hoofdkantoor van ING in Amsterdam arriveerde donderdag eveneens een bombrief. Die is ontploft en iemand heeft rook ingeademd. In de middag werd opnieuw een verdacht pakket gevonden. Donderdagmiddag rond 12.30 uur trof een postbezorger in zijn auto een pakketje aan waar rook uitkwam. Hij gooide het op de Bosschendijk in Oudenbosch (Noord-Brabant) uit de auto. Uit onderzoek bleek later dat in het pakketje een fles zat, die onder meer gebruikt wordt in koelsystemen. Deze had vermoedelijk rook ontwikkeld, aldus de politie.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt overigens geen aanwijzingen te hebben dat de bombrieven van de afgelopen dagen specifiek op banken gericht zijn, ook al zijn bombrieven ontploft bij ABN AMRO en ING. Volgens een woordvoerder ondervinden andere bedrijven ook hinder van bombrieven en zijn banken niet de enige partijen die hiermee te maken hebben. Hij geeft aan dat het voor „bedrijven in het algemeen” belangrijk is om alert te zijn.

De politie heeft gewaarschuwd voor de brieven en een beschrijving en een foto van een van de enveloppen gepubliceerd. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemde de ontploffende poststukken woensdag zorgelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie in de gaten.