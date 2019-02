Museum in Koog wil in het gat springen dat Ark van Noach achterliet

In een hoek hangt een bescheiden vitrinekast. Eronder staan bakken met stenen, ammonieten, zee-egels en andere kleine fossielen. En op een aantal tafels liggen stapels boeken. Over fossielen, de zondvloed, schepping en evolutie en nog veel meer.

Beheerder Jan (hij wil niet met achternaam in de krant) is de drijvende kracht achter het Scheppingsmuseum in Koog aan de Zaan (NH). Het grootste deel van de collectie is dan ook zijn privé-eigendom.

Wat was voor u de aanleiding voor dit scheppingsmuseum?

„Dat was het uitkomen van het boek ”En de aarde bracht voort” van professor Gijsbert van den Brink. Vooral de positieve ontvangst die het boek in de kerken kreeg, vervulde mij met diepe zorg. In onze maatschappij worden de oerknal en de evolutietheorie voetstoots aanvaard als oorsprongsgeschiedenis. Terwijl op grond van Genesis 1-11 uit de feiten ook geheel andere gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt.”

En toen...

„...ben ik gaan nadenken. Op internet, logos.nl, staat voldoende geschikte lectuur. En we hebben Weet Magazine. Maar ik miste sinds de sluiting van de Ark van Noach in 2017 een fysieke plek waar mensen informatie kunnen opdoen. Met dit museum wil ik op bescheiden wijze in dat gat springen.”

De collectie is nu nog erg klein. Hoe denkt u die in de toekomst uit te bouwen?

„Ik wil fossielen van over de hele wereld tentoonstellen. Ik heb toezeggingen gehad van collecties van mensen. Nu is alles nog vrij beperkt, maar ik heb de ruimte om te groeien. Het is vooral een kwestie van geld.”

Ervaart u ook steun van verwante organisaties?

„Jazeker. Ik heb goede contacten met Jan van Meerten van Logos Instituut. Ook heb ik Johan Huibers benaderd om een deel van zijn Ark-collectie over te nemen of met hem samen te werken. Maar dat wees hij af.”

U hebt gekozen voor een proefopenstelling. Waarom?

„Het museum is de komende weken op woensdag en donderdag open. De entree is gratis. We hopen van onze bezoekers tips, suggesties, materialen en ideeën te krijgen. Daarna gaan we in ruststand. En ons beraden hoe we ermee verdergaan.”

Wie verwacht u als bezoekers?

„Iedereen. Zeker de achterban van het RD. Ook willen we scholieren en studenten die nooit anders hebben gehoord dan oerknal en evolutie nieuwsgierig maken.”

Koog aan de Zaan is anders wel een uithoek.

„Dat zal moeten blijken. We hebben al meer de suggestie gehad: Je kunt beter in de Bijbelgordel gaan zitten. Maar voor mensen van de Veluwe kan het een leuk dagje uit zijn als ze het combineren met een bezoek aan de Zaanse Schans of het Molenmuseum hiernaast.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.