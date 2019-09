Moordenaar van Danny (12) in Nederlandse cel

De 36-jarige Britse moordenaar van de 12-jarige Danny, die in 2010 in Breda werd doodgeschoten, is woensdag door Colombia uitgeleverd aan Nederland en zit nu hier in de cel. De Brit hield zich de afgelopen jaren in het Zuid-Amerikaanse land schuil onder een valse identiteit, maar justitie kwam hem vorig jaar op het spoor toen hij zijn ouders op bezoek kreeg.

De man werd in 2015 in hoger beroep bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor moord en poging tot moord. Het restant van die straf, met aftrek van voorarrest, moet hij nu alsnog uitzitten.

Danny stierf in juli 2010 toen de woonwagen waarin hij zat met kogels werd doorzeefd. Dat zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat de familie een partij van 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt. Voor de moord zijn drie mannen tot twintig jaar cel veroordeeld. Een vrouw raakte gewond door de schietpartij.