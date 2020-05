Mooi weer, en het is weer veel te druk

Files richting stranden, overvolle parken en mensenmassa’s in de binnensteden. Op Hemelvaartsdag was het op diverse plaatsen te druk. Boa’s voelen zich onveilig.

De toeloop leidde tot ingrijpen van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en politie: toegangswegen richting een aantal stranden gingen dicht en enkele parken werden ontruimd. Op andere plekken ging het overigens goed en kon ondanks drukte de 1,5 meter afstand goed in acht worden genomen. Dat lukt mensen echter steeds minder goed, zo bleek deze vrijdag uit gedragsonderzoek van het RIVM en GGD’en.

Mensen moeten voor recreatie niet allemaal naar de bekende plekken gaan, zegt het Veiligheidsberaad. „Als dit het beeld is, zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen”, zei de voorzitter van het beraad, de Nijmeegse burgemeester Bruls.

„Teleurstellend” vindt voorzitter Van de Kamp van politiebond ACP het verloop van de Hemelvaartsdag. „Over een paar weken zal duidelijk zijn of de drukte heeft bijgedragen aan vergroting van het aantal besmettingen. Het is lastig tegen grote groepen op te treden. Dat doen we wel, maar dan is er al wel een onverantwoorde situatie ontstaan. Ik ben benieuwd of dit het coronaprobleem verergert, en of dat invloed zal hebben op de versoepeling van de regels per 1 juni. Triest dat het zo gaat.”

Gedragsprobleem

Nederland is een klein land, maar dat is volgens Van de Kamp niet het enige dat een rol speelt. „Het is een gedrags- en cultuurprobleem. Een deel van de samenleving is –op z’n zachtst gezegd– minder gedisciplineerd. Mensen willen graag terug naar de situatie zoals die voor de crisis was, maar dan zouden ze zich verstandig moeten gedragen. Het wordt een ingewikkelde tijd.”

Voor een deel is het volgens de ACP-voorzitter een probleem van de overheid. „De regels verschillen te veel. De beleidsmakers moeten zich meer realiseren dat mensen soms niet eens weten wat een veiligheidsregio is, laat staan in welke regio ze wonen. Als ze zich in de regels verdiepen, kijken ze naar hun eigen regio en niet naar het gebied dat ze willen bezoeken. Regio’s en gemeenten gaan verschillend om met het hanteren van afstanden en van aantallen mensen. Het ligt gevoelig om daar iets aan te doen, want ze zijn graag autonoom. Overigens: zonder zelfdiscipline helpt geen enkele regel.

De politie steunt de boa’s in hun pleidooi voor betere verdedigingsmiddelen. „Die lijken er ook wel te komen, maar het zal sneller moeten. Er is de afgelopen weken te veel agressie geweest.” In IJmuiden is donderdag een boa na mishandeling met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Verschillende regels

„Het aantal incidenten was niet groot, maar er was te veel groepsdrukte”, zegt woordvoerder Lakenman van de Nederlandse Boa Bond. „De regels zijn landelijk wel duidelijk, maar regionaal zijn noodverordeningen te verschillend uitlegbaar. Vervolgens voeren gemeenten ook nog eens een verschillend uitvoeringsbeleid: de één laat boa’s optreden, en honderd meter verderop zegt een andere gemeente: we zijn gastheer, je moet vooral waarschuwen. Dat leidt tot onduidelijkheid. Mensen zoeken de maximale ruimte. En als het mooi weer is, worden de lontjes korter.

Boa’s moeten hun werk doen met een lege riem. Ze zouden de beschikking moeten hebben over pepperspray en een wapenstok. Ze vermijden confrontaties omdat ze graag gezond thuiskomen. Maar als iemand wegloopt terwijl er Handhaving op zijn rug staat, is dat het failliet van de rechtsstaat.”