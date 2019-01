Minister Slob prijst vakhavo van Calvijn College als „voorloper”

Minister Arie Slob van Onderwijs is blij dat hij met eigen ogen heeft kunnen zien hoe enthousiast en betrokken Zeeuwse scholieren zijn die de vakhavo volgen.

„Jullie boffen dat jullie deze opleiding kunnen volgen”, zei hij woensdag tegen de leerlingen bij een bezoek aan het reformatorische Calvijn College. De bewindsman maakte een rondgang langs drie Zeeuwse middelbare scholen waaronder het Calvijn College Klein Frankrijk in Goes.

Slob ging daar in gesprek met een groepje jongens die de vakhavo volgen. De scholieren vertelden geestdriftig over hun ervaringen. „Ik ben zelf niet technisch, maar als ik jullie zo hoor praten en zie wat jullie allemaal doen, kan ik alleen maar concluderen dat jullie duidelijk genieten van de gaven die jullie van de Schepper hebben gekregen. Dat is fijn”, zei Slob.

Gevoel voor techniek

Meer dan op de gewone havo richt de vakhavo zich op technisch talent van leerlingen. ‘Vakhavisten’ krijgen op het Calvijn College vier dagen per week regulier onderwijs en één dag praktijkonderricht. In het vierde jaar lopen ze een halfjaar één dag in de week stage bij een bedrijf in de omgeving.

Het is een concept waarmee twee vliegen in één klap worden geslagen. Leerlingen met gevoel voor techniek die hun draai niet vinden op de gewone havo bloeien op én de vakhavo voorziet in een sterke behoefte vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven. Want met de steeds ingewikkelder wordende productieprocessen groeit daar de vraag naar personeel dat niet alleen technisch zijn mannetje staat, maar ook snel kan schakelen tussen praktijk en theorie en innovatief is.

„Jullie opleiding is een prima combinatie van hoofd, hart en handen en daardoor zijn jullie gewild”, concludeerde de minister tijdens zijn ontmoeting met het clubje scholieren.

Patent

Het Calvijn College heeft het patent op de vakhavo. Als eerste school in Zeeland startte de vestiging Goes in 2016 een experiment op dat gebied. Dat was op initiatief van bedenker Govert Kamerik, de huidige locatiedirecteur havo/vwo in Goes.

Omdat de vakhavo afwijkt van het reguliere onderwijs maakt het Calvijn College gebruik van de mogelijkheid die het landelijke experiment ‘regelluwe scholen’ biedt.

Het voldoet namelijk niet helemaal aan de wet- en regelgeving omdat leerlingen in ruil voor het vak ‘praktijk’ een ander vak mogen laten vallen dat volgens de wet verplicht is.

Advies

De minister liet woensdag in Goes merken dat hij het vakhavo-concept misschien wel in het hele land wil invoeren. „Maar als het integraal onderdeel van ons onderwijssysteem wordt, is wel even de vraag hoe we dat gaan organiseren binnen de wet- en regelgeving”, vertelde Slob na zijn gesprek met de leerlingen. „Binnenkort verwacht ik hierover een advies van de VO-raad, de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De gewone havo bestaat al heel erg lang en is als onderwijsvorm misschien niet altijd even bevredigend. Ruimte bieden voor een benadering als die van de vakhavo zou kunnen zorgen voor een andere dynamiek.”

Gasflessenwisselaar

De minister van CU-huize kreeg tijdens zijn bezoek een paar objecten te zien die de vakhavo-leerlingen in Goes hadden ontworpen. Daarin stond techniek centraal. Blikvanger was een prototype van een in hoogte verstelbare ergonomische gasflessenwisselaar, die een paar jongens als profielwerkstuk tijdens hun bedrijfsstage hadden vervaardigd. Slob: „Jullie school is een voorloper. School en maatschappij staan vaak nog te los van elkaar, maar de vakhavo staat juist voor samenwerking en bewijst dat school en maatschappij elkaar nodig hebben en samen verder moeten.”