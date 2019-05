„Minder zieken door invriezen filet americain”

Als filet americain wordt ingevroren, kan dat een infectie met toxoplasmose voorkomen. Dat leidt tot minder zieken, dus minder zorgkosten, kosten van speciaal onderwijs en kosten door verlies aan productiviteit. Dat staat in een onderzoek van het RIVM dat is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Wie zeker wil zijn dat zijn filet americain geen ziekteverwekker bevat, kan die het beste thuis eerst invriezen.

Toxoplasmose kan komen door het eten van rauw vlees, en dan vooral filet americain, een populair broodbeleg. De meeste mensen hebben er geen last van maar de infectie kan ernstige gevolgen hebben voor mensen die al wat verzwakt zijn, door bijvoorbeeld ernstige ziekte. Bij zwangere vrouwen kan het leiden tot miskramen en bij baby’s tot aangeboren hersen- en oogafwijkingen. Ongeveer 750 mensen worden jaarlijks ziek vanwege toxoplasmose, waarbij het bij iets minder dan de helft gaat om aangeboren afwijkingen. Circa de helft van de ziektegevallen wordt toegeschreven aan het eten van vleesproducten.

Het RIVM heeft een kosten-batenanalyse gemaakt voor als filet americain minimaal 48 uur wordt ingevroren bij een temperatuur van min 12 graden. De kosten van deze maatregel (hoger stroomverbruik om het vleesproduct af te koelen) zijn veel minder dan de opbrengsten. De netto-opbrengsten zijn naar schatting 10 tot 30 miljoen euro per jaar, waarbij het overgrote deel van de opbrengsten schuilt in verbeterde kwaliteit van leven doordat de chronische gevolgen van toxoplasmose vermeden worden.

De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) noemt de zorgen over filet americain ongefundeerd en onnodig. ’‘De huidige berichtgeving over filet americain is totaal niet onderbouwd door concrete feiten. Er is geen aantoonbaar bewijs dat ziektegevallen linkt aan de consumptie van dit product. Het is ook niet nodig dat de consument dit product voor gebruik zelf nog invriest’’, aldus de organisatie.

VNV wijst er ook op dat het al sinds jaar en dag bekend is dat er voor bepaalde groepen mensen risico’s kunnen zitten aan de consumptie van onverhitte producten.