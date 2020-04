‘Minder kinderen op de spoedeisende hulp’

Artsen op de spoedeisende hulp (SEH) merken dat er de afgelopen weken veel minder kinderen binnenkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) op basis van een rondvraag. De vereniging maakt zich zorgen om de groep kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeert.

De verminderde toeloop komt mogelijk doordat kinderen minder buiten spelen en sporten, waardoor ze ook minder blessures oplopen. Ook kan het zijn dat ouders het ziekenhuis mijden omdat iedereen geïnstrueerd is binnen te blijven of omdat ze bang zijn het coronavirus op te lopen, legt SEH-arts Dayenne Caris uit.

De thuisisolatie voor kinderen die in een onveilige situatie zitten, is zorgelijk, zegt zij. „Normaal gaan kinderen naar school en kan bijvoorbeeld een leraar signaleren dat er iets niet goed is. Maar daarvan is nu geen sprake. En familieleden die normaal gesproken aan de bel zouden trekken, zijn nu buiten beeld wegens de sociale isolatie.”

De NVSHA roept gezinnen die vastlopen en problemen hebben op om hulp te zoeken, bijvoorbeeld door naar de huisarts te gaan of alsnog de gang naar de spoedeisende hulp te maken. Volgens Caris zijn er in Nederland jaarlijks 119.000 gevallen van kindermishandeling, waarvan 40 tot 50 zelfs dodelijk zijn.