Minder illegaal vuurwerk gevonden dan vorig jaar

Opsporingsdiensten hebben tot nu toe ruim 38.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De teller staat nog niet zo hoog als vorig jaar rond deze tijd, maar wel hoger dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie.

Vorige week werd er ruim 3000 kilo verboden vuurwerk ingenomen. In een woning in Castricum vond de politie ongeveer 500 kilo, naast een hennepkwekerij. Ook in Beverwijk (600 kilo) en Oostzaan vond de politie illegaal vuurwerk bij mensen thuis.

Waar illegaal vuurwerk vorig jaar nog volop per post werd verhandeld, is de politie zulke pakketjes nu nog nauwelijks tegengekomen. Ad Nieuwdorp, vuurwerkspecialist van de landelijke politie, ziet dat illegaal vuurwerk nu via opslagplaatsen door wordt gegeven aan kleine handelaren. „Zoals dat tien jaar geleden ook gebeurde.”

Enig verschil is dat de contacten nu vaak via sociale media verlopen. „We hebben inmiddels ook veel accounts gesloten op Instagram en YouTube”, aldus Nieuwdorp.

Dat er nog niet zoveel illegaal vuurwerk is ingenomen als een jaar geleden (44.000 kilo), zegt volgens een woordvoerder van de politie niet zoveel. „Meestal zijn er de laatste weken nog een paar grote vangsten.” Een echt grote klapper als vorig jaar is er nog niet geweest. Toen stond de recordvangst van een week op bijna 13.000, nu op bijna 8000.

Tien jaar geleden werd er overigens veel meer illegaal vuurwerk ingenomen per jaar, meer dan 100.000 kilo.

De politie komt vooral veel cobra’s tegen, knalvuurwerk met licht ontvlambaar poeder dat ook wel eens lekt. „Een vonkje van een statisch geladen trui kan soms al genoeg zijn”, aldus de zegsvrouw. De politie stuit ook vaak op shells, beter bekend als mortierbommen.