Militaire vakbond teleurgesteld in begroting

Militaire vakbond AFMP heeft teleurgesteld gereageerd op de defensiebegroting. „Als er niet snel flink wordt geïnvesteerd in het defensiepersoneel hebben we op termijn wel het noodzakelijke materieel, maar geen mensen meer om dat materieel te bedienen”, vindt de bond. „Het personeel is het belangrijkste kapitaal van de defensieorganisatie, zij waarborgen onze veiligheid.”

Behalve in materieel en mensen moet het kabinet ook investeren in herstel van vertrouwen, zegt de AFMP. „De top van Defensie en de politiek hebben jarenlang loyaliteit van de medewerkers gevraagd, maar daar is en wordt nauwelijks iets tegenover gesteld.”

De vakbond vraagt extra aandacht voor het inkomen, de werkdruk, personeelszorg, opleidingen, doorstroommogelijkheden en een veilige werkomgeving. „Die aandacht zien wij helaas onvoldoende terug in de begroting. De middelen die nu beschikbaar zijn gaan het tij niet keren.”