Milieuorganisaties: kabinet moet aan de slag met luchtvaartadvies

In deze tijd van klimaatcrisis en natuurgebieden die onder druk staan, is een vrijbrief om te groeien voor de luchtvaart volstrekt achterhaald, melden enkele milieuorganisaties in reactie op het advies van een commissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes. Het advies luidt dat de luchtvaart in Nederland alleen kan groeien als de stikstofuitstoot door de sector afneemt.

„Het kabinet moet nu aan de slag met dit advies, want het is glashelder dat er een streep moet door de groei van Schiphol. En Lelystad Airport moet definitief van de baan. Ook moeten er afdwingbare CO2-afspraken komen voor de luchtvaart, zoals die er zijn voor iedere sector in ons land. Daarnaast zorgen luchthavens en vliegtuigen voor uitstoot van stikstof en moeten zij dus ook beschikken over een geldige natuurvergunning”, aldus Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland.