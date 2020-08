Met de roeiboot naar het vakantiehuisje

Om bij hun vakantiehuis in Echtenerbrug te komen, moeten Pieter en Josephien Spuijbroek en de kinderen eerst rivier de Tjonger over met een roeibootje. Alles gaat mee, ook de elektrische step en de skottelbraai.

Het huisje staat midden in natuurgebied De Brandemeer in het zuiden van Friesland, ver van de bewoonde wereld. Het gezin was van plan deze zomer naar de Vendée in het westen van Frankrijk af te reizen, maar in april werden de plannen gewijzigd. „We konden de vakantie tot vijf dagen voor onze geplande aankomst kosteloos annuleren, maar we deden dat eerder omdat we vanwege het coronavirus in Nederland wilden blijven. Bovendien hadden we zo voldoende tijd om in eigen land een leuke vakantieplek te vinden”, vertelt Pieter.

Het liefst wilde het gezin twee weken op dezelfde plek blijven, maar dat lukte niet. Josephien: „Daarom verblijven we volgende week in een safaritent in Zeeland. Het was best even zoeken: dit huisje werd getipt door mijn zus en de minicamping in Zeeland vonden we op advies van een nichtje.”

De zomervakantie doorbrengen in Nederland zijn Pieter en Josephien wel gewend, maar omdat hun kinderen graag naar het buitenland willen zijn ze de afgelopen jaren met hun gezin naar Duitsland en Frankrijk geweest. Vooral dochter Hannah (17) was teleurgesteld toen de reis naar Frankrijk niet doorging, vertelt ze. „Daar is het altijd lekker warm en hier is het weer wisselvalliger. Het liefst zou ik elke dag zwemmen en van de zon genieten. Maar gelukkig valt de vakantie hier in Nederland wel mee hoor.” Sophie (13) vindt het ook jammer, „maar nu is het wel prima.”

Pieter en Josephien zelf staan nog steeds volledig achter hun keuze de vakantie om te boeken. „Ik ben blij dat we nu niet in Frankrijk zitten met al die regels”, aldus Pieter. Josephien vult aan: „Stel je voor dat een van ons ziek wordt en na de vakantie in quarantaine moet? Dat risico wilden we niet lopen. Voor mijzelf was het omboeken van de vakantie sowieso geen teleurstelling, het maakt mij niet uit waar we verblijven. Maar de meiden vonden het inderdaad wel jammer.”

De impact van het coronavirus ervoer de familie van dichtbij: de ouders van Pieter kregen het virus allebei, zijn moeder werd ervoor opgenomen in het ziekenhuis en zijn vader moest in het bejaardenhuis in quarantaine. „Gelukkig zijn ze ondanks hun leeftijd er allebei goed vanaf gekomen”, aldus Pieter. „Maar het was wel spannend.”

Thuis veranderde ook het nodige doordat de kinderen niet naar school en stage konden. Hannah vond gelukkig op tijd een andere stageplek en heeft haar opdrachten daar kunnen afronden. Sophie kreeg online les en Job (6) werkte thuis aan zijn knutselwerkjes. „De ene dag ging beter dan de andere. Het is fijn dat we via de Reformatorische Omroep elke dag een Bijbelverhaal konden kijken”, vindt Josephien.

Op haar werk kreeg ze eveneens te maken met het coronavirus. „Ik werk een dag per week als doktersassistente, ineens draaide de hele manier van werken om het virus. Onze huisartsen moesten bij sommige huisbezoeken zo’n speciaal pak aan. Dat was wel heftig om te zien.”

De vakantie in Echtenerbrug bevalt goed: Heerenveen is dichtbij en boodschappen worden via het Tjeukemeer met de boot gehaald. Als het te koud is om buiten te zitten, is binnen genoeg ruimte. Op tafel ligt een legpuzzel van 1000 stukjes die bijna af is. „Verder wandelen we veel, we hebben al diverse roofvogels gezien.”

Alleen het plan om een dagje met de meegenomen boot te varen, is vanwege het weer nog even uitgesteld. Josephien geniet vooral van de natuur, de rust en het vele buiten zijn. „Pieter en ik zeiden vandaag nog tegen elkaar: dit is een heerlijke vakantie op een uniek plekje. We zien vanaf hier veel bootjes voorbij varen, blijkbaar leidt de Turfroute langs deze plek. En ’s avonds is er niemand meer te bekennen, heerlijk. Halverwege de avond zei Pieter een keer verrast: „Hè, daar lopen mensen.”

Deel 4 in een serie over mensen die hun vakantie hebben omgeboekt vanwege de coronacrisis. Dinsdag deel 5.