Meest opgezochte taalkwestie 2017 is hun/hen

De vraag wanneer je hen en wanneer je hun in een zin gebruikt is de meest opgezochte taalkwestie van 2017. Vorig jaar hebben 342.000 mensen hierover advies gevraagd via de website van taalgenootschap Onze Taal.

Bovendien werd de schrijfwijze van ‘ervan uitgaan’ behoorlijk vaak opgezocht: 187.000 keer. Verder was voor veel mensen de betekenis van de zin ‘acquisitie wordt niet op prijs gesteld’ een raadsel. Deze zin, die vaak onder vacatures te vinden is, werd 181.000 keer opgezocht.

De ongeveer 2500 taaladviezen van onzetaal.nl worden maandelijks door zo’n 700.000 bezoekers geraadpleegd.