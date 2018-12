Meer mogelijk vervuild zand Vink in Barneveld

In de wijk Veller in Barneveld ligt veel meer zand uit de mogelijk vervuilde partij grond van afvalverwerker Vink dan tot nu toe bekend was.

Vink heeft voor de woonwijk 6700 ton zand geleverd aan de gemeente Barneveld, dat aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein vervolgens heeft toegepast in openbaar gebied in Veller, zo laat woordvoerder Jaap Kevelam desgevraagd weten.

„Scholman werkte in opdracht van de gemeente. Dat bedrijf was de laagste inschrijver bij de openbare aanbesteding”, aldus Kevelam. „Wij ontvingen een tekening van de gemeente Barneveld waarop staat aangegeven waar Scholman het zand heeft gestort.”

„Ons bedrijf is aan de slag gegaan met het zand dat reeds in depot lag voor Veller”, zegt een woordvoerder van Scholman. „De gemeente regelde de zandlevering met Vink. Die is onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd.”

Op basis van weegbonnen maakte de provincie Gelderland dinsdag een lijst bekend van twaalf plaatsen waar zand uit de verdachte partij grond is gebruikt. Het tv-programma Zembla noemde begin november al nieuwbouwprojecten in Barneveld (Eilanden-Oost en Van den Bogertlaan) en Voorthuizen.

Volgens de bestaande regels had de grond niet mogen worden gebruikt. Bij een eerste keuring werd geconstateerd dat het zand verontreinigd was met de giftige stof styreen. Volgens Vink wees een herkeuring uit dat de grond schoon was.

Tot nu toe werd aangenomen dat in Barneveld ongeveer 1000 ton zand uit de mogelijk vervuilde partij zou liggen, volgens de gemeente ook in sommige straten in Veller. Kevelam: „In dat geval ging het om een partijtje zand dat ons bedrijf zelf heeft toegepast in achterpaden en onder staptegels naar de voordeur.”

Het verbaast de gemeente Barneveld niet dat veel meer van het mogelijk vervuilde zand binnen haar grenzen zou liggen, zegt woordvoerder Rebel. „In onze gemeente is en wordt veel gebouwd, dus wordt er ook veel zand verwerkt. Die grotere hoeveelheid willen we niet bagatelliseren, maar belangrijker voor de bewoners is of er schadelijke stoffen in zitten. Bureau Royal HaskoningDHV doet daar nu onderzoek naar.”

De gemeente maakt de nieuwe locatie(s) niet bekend. „We gaan het onderzoek niet in delen opsplitsen”, aldus Rebel. Vink wil nog steeds niet zeggen waar de partij grond vandaan komt.

De verdachte grond is volgens de provincie toegepast in de gemeenten Barneveld, Ede, Veenendaal, Apeldoorn, De Bilt, Laren (NH), Bunnik, Almelo, Leusden en Almere. De openbaar gemaakte lijst heeft betrekking op ruim 7600 ton. De partij grond zou in totaal ruim 10.000 ton groot zijn geweest.