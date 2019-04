Meer mensen bereid mantelzorg te geven

Steeds vaker zijn mensen bereid mantelzorg te verlenen aan een naaste. 72 procent van de mensen zegt eventueel te willen zorgen voor een familielid wanneer dit nodig is. In 2013 was dat nog 50 procent.

Dat bleek vrijdag uit onderzoek van EenVandaag samen met MantelzorgNL. Bijna 25.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel werden ondervraagd.

Ouders en hun kinderen vinden het lastig om over mantelzorg te praten, blijkt uit hetzelfde onderzoek. 78 procent van de volwassen kinderen heeft nog niet met de ouders besproken hoe ze de zorg gaan regelen als hun ouders hulpbehoevend worden.

Ze hebben er nog niet over nagedacht of zien de noodzaak niet om dit vooraf te bespreken. Ongeveer 80 procent van de ondervraagde ouders wil zijn kinderen niet opzadelen met een gesprek over mantelzorg.

Plotseling

Gesprekken tussen ouders en kinderen over mantelzorg zijn erg belangrijk, stelt belangenvereniging MantelzorgNL. „Zorgsituaties ontstaan vaak plotseling”, zegt woordvoerster Rianne Hanning. „Er wordt dan direct actie gevraagd. Het is niet het moment om stil te staan bij wat je wilt of juist niet wilt. Je loopt het risico dat er een situatie ontstaat die je niet wilde.”

De belangenclub staat er daarom niet van te kijken dat 39 procent van de huidige mantelzorgers zegt het liefst taken te willen afstoten. Door ingesleten patronen komen zij er niet makkelijk meer onderuit.

Praatposter

De mensen die bereid zijn voor elkaar te zorgen, stellen daar wel bepaalde voorwaarden aan: het moet niet te ver weg zijn. Ook moet het goed te combineren zijn met werk. Bovendien wil men liever boodschappen doen en een luisterend oor zijn dan lichamelijke verzorging op zich nemen. Wanneer iedereen nog fit is, is het slim om het al eens met elkaar over die voorwaarden te hebben, zegt Hanning. „Je hoeft niet tot in detail te bespreken wie wanneer komt, maar je kunt het wel alvast hebben over verwachtingen en opvattingen.”