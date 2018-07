Mediterraan kamperen in Hardenberg

Bij een echte Nederlandse vakantie horen foto’s van verregende campings in de krant. Dit jaar is vakantie vieren in Nederland anders. „Het lijkt Spanje wel.”

Op het terrein van vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg sjouwt een man met een ventilator. Veel gasten houden zich rustig in de hitte. Alleen in het zwembad is het druk.

Het is een ongebruikelijke zomer, zegt parkeigenaar Jan Hakkers (62). „Het is jaren geleden dat het zo lang zo mooi was. Vorig jaar haalden we soms vier keer per dag de stoelkussens van het terras omdat het ging regenen. Nu leg je ze neer en kijk je er niet meer naar om. Bovendien is de temperatuur constant. Anders zijn er altijd pieken; broeierige warmte en onweersbuien wisselen elkaar af. Maar deze zomer kun je zo kopiëren vanuit landen rond de Middellandse Zee.”

De vergelijking met het buitenland klinkt vaker. Ook van zijn gasten hoort Hakkers het terug. „Vorige week hadden we gasten die voor hun vakantie in Frankrijk eerst hier nog een week kwamen vanwege het weer. Ze zeiden: „Als we dit geweten hadden, waren we lekker in Nederland gebleven.””

Hakkers heeft een dubbel gevoel bij het aanhoudende zomerweer. „De mensen hier genieten volop. Er zijn veel boekingen op het laatste moment. Als recreatiehouder ben je er blij mee. Tegelijk zie ik ook dat de natuur schreeuwt om regen.” Hij wijst naar een van de campingvelden. Het ligt er droog en stoffig bij, het gras vergeeld in de zon. „Het lijkt Spanje wel. Er valt niet tegenop te sproeien.”

Waarschuwing

„Ik heb dit nog nooit zo gezien”, zegt Marion Zorge (43) uit Poortugaal. Ze zit voor de tent te schaken met haar dochter. „We hebben altijd regen met vakantie. We zeiden al: „Let maar op, als wij met vakantie gaan, komt de regen.” Maar het valt mee.” Ze zag al mensen vertrekken om de warmte. „Maar je hoort ons niet klagen. Twee jaar geleden was alles ondergelopen, dan kun je beter dit hebben.”

Hakkers merkt dat zijn gasten rekening houden met de warmte. „Als het kouder is, zijn de mensen actiever. Nu zitten ze met een boek in de schaduw. Je krijgt de sportteams ook moeilijker vol.”

Veel mensen kiezen voor een verkoelende duik in het zwembad of in de zwemvijver. Van problemen als blauwalg heeft Hakkers geen last. „Iedere maandag neemt het waterschap een monster om het water te testen. Wij pompen grondwater op, daardoor is de waterkwaliteit altijd goed.”

Het park speelt in op de weersomstandigheden. Er worden meer activiteiten rond het water georganiseerd. Deze week is in het programmaboekje een waarschuwing over de warmte opgenomen. De gasten wordt gevraagd zuinig te zijn met water. Kampvuren en kolenbarbecues zijn verboden.

Ondanks de waarschuwingen wordt er vooral van het weer genoten. Hakkers vertelt over de zangavonden op zondag: „Met dit weer is dat prachtig. We rijden het orgel naar buiten. Overdag zit iedereen in zijn eigen kerk, maar ’s avonds zingen we hier samen in de openlucht.”

Niet schrikken

Vakantiegangers Piet (66) en Nettie (65) Dekker uit Best zitten in de schaduw voor hun caravan. Teckel Lotje ligt onder de stoel. Roerloos, uitgeteld door de hitte. Niet echt de aard van het beestje. „Normaal is ze venijnig en waaks. Je hebt geluk dat het zo warm is, anders kon je daar niet zo rustig zitten”, lacht Nettie.

Met 38 jaar kampeerervaring springt ook voor hen deze zomer eruit. „Het is heel fijn. Normaal fietsen we elke dag, maar dit is toch te warm voor de hond.” Nu worden de dagen doorgebracht in de schaduw met de stapel meegebrachte boeken. De volgende titel ligt al klaar: ”Pak me mee! Enerverende reisverhalen”.

De vijf vakantieweken zitten er bijna op. Thuis wachten de Dekkers de gevolgen van de droogte. Hun dochter belde: „We moesten niet schrikken. De tuin staat er vreselijk bij, allerlei bomen en planten zijn dood.” Ze kunnen er de zonnige kant nog van inzien. „De tuin is tenminste geen oerwoud als we thuiskomen.”

serie Zomerdroogte

Dit is deel 6 in een serie over de zomerse droogte. Donderdag deel 7.