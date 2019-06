Mazelenpatiënten in Urk weer beter

De patiënten in Urk die mazelen hebben gehad, zijn inmiddels weer beter en niet meer besmettelijk. „Op dit moment zijn er geen nieuwe ziektegevallen bekend”, aldus woordvoerder Sven van der Burg van GGD Flevoland.

Dinsdag meldde de gezondheidsorganisatie dat er in Urk bij tien personen mazelen was vastgesteld. Het ging om een volwassene en negen kinderen. Zij hebben allemaal een link met elkaar. Drie kinderen waren ingeënt, de overige zes kinderen en de volwassene niet. De kinderen die niet waren ingeënt, zijn ouder dan 14 maanden. De kinderen gaan naar de Frits Bodeschool voor protestants-christelijk onderwijs.

Omdat alle patiënten inmiddels weer beter zijn, is er geen reden voor grote ongerustheid, zegt Van der Burg. Wel houdt de GGD de vinger aan de pols. „Het kan namelijk zijn dat er toch nog mensen mazelen hebben, die niet bij de huisarts bekend zijn. Niet iedereen raadpleegt de huisarts als de ziekte zonder complicaties verloopt. Dergelijke patiënten met mazelen blijven daarmee onder de radar en die gevallen kennen wij dus niet. Daarom is het goed dat mensen toch even hun arts consulteren als er sprake is van koorts die gepaard gaat met huiduitslag. Zo kunnen we zien of het blijft bij deze cluster van mazelen of dat zich nog nieuwe ziektegevallen voordoen.”

Van der Burg tekent hierbij nog aan dat er tijdens de mazelenepidemie in 2013 veel ziektegevallen waren in Urk. „Dat betekent dat veel mensen hier immuun zijn voor de aandoening en dat deze niet zo snel om zich heen zal grijpen.”

De GGD blijft echter wel alert. Alle mensen die de afgelopen tijd in aanraking zijn gekomen met de mensen die besmet zijn, worden onderzocht. Bij hen wordt gekeken of het zinvol is om te vaccineren of antistoffen toe te dienen. Jeugdverpleegkundigen staan in nauw contact met de scholen en er wordt veelvuldig informatie uitgewisseld over het actuele beeld met alle huisartsen. Zeer jonge kinderen, mensen met een afweerstoornis, zwangere vrouwen en niet gevaccineerde ouderen die geen mazelen hebben gehad, lopen extra risico op complicaties. Meestal geneest een mazeleninfectie spontaan. Complicaties die kunnen optreden zijn oor- en longontsteking. Het mazelenvirus kan bij gemiddeld 1 op 1000 ziektegevallen ook acute hersenontsteking (encefalitis) veroorzaken, zo meldt het RIVM.