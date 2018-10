Marineschip Johan de Witt volgeladen voor Noorse oefening Trident Juncture

Het amfibische transportschip Zr. Ms. Johan de Witt is maandag beladen met voertuigen en goederen bestemd voor de Nederlandse troepen die deelnemen aan de NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen.

Het schip zal later deze week vertrekken uit de haven van Den Helder. Vorige week vertrokken al tientallen militaire voertuigen per trein en over de weg naar Noorwegen.

Trident Juncture 2018 is een grootscheepse oefening, waaraan 50.000 militairen, meer dan 60 schepen, 150 vliegtuigen en ruim 10.000 voertuigen deelnemen. Onder meer het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry S. Truman –met 6000 man personeel– doet mee met de oefening.

Nederland levert zo’n 2200 militairen, 4 schepen, 3 helikopters, een tankvliegtuig en tientallen gevechts- en transportvliegtuigen.