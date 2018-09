Marine zet zich schrap voor Wereldhavendagen

De Koninklijke Marine zet zich schrap voor de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het fregat Zr.Ms. Evertsen stoomde woensdag al op naar Rotterdam.

Tijdens het maritieme evenement (van 7 tot en met 9 september) meren er marineschepen af in de Rotterdamse haven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de aanwezige marineschepen, getuige zijn van de demonstraties op het water en zelf in actie komen in het mariniersdorp.

fregat

De marine is al jaren een vaste deelnemer aan het nautische evenement in Rotterdam. Het thema van de Wereldhavendagen is dit jaar ”Energize” en richt zich op het duurzame karakter van de Rotterdamse haven en innovaties die de haven naar een schoner tijdperk moeten brengen.

Met onder andere de hybride sleepboten van de Waddenzeeklasse en het varen met duurzame brandstof aan boord van de mijnenjagers en hydrografische schepen, ontwikkelt ook de marine zich op het gebied van duurzaamheid.

Tijdens de Wereldhavendagen is het luchtverdediging- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen opengesteld voor publiek. Ook de sterkste (hybride) sleepboot in de geschiedenis van de marine ligt langs de wal, evenals een mijnenbestrijdingsvlootverband van de NAVO. Rotterdam en mariniers zijn nauw aan elkaar verbonden. Aan de Parkkade zijn bezoekers welkom in het mariniersdorp. Deelnemers kunnen zich uitleven op de hindernisbaan, een ritje maken in een rupsvoertuig en kennismaken met mariniers en hun materieel.

De marine levert daarnaast op verschillende demonstraties. Het oudste krijgsmachtdeel demonstreert onder andere hoe zij een koopvaardijschip bevrijdt van Somalische piraten en hoe de marine drugssmokkelaars in het Caribisch Gebied onderschept. De maritieme gevechtshelikopter NH90 speelt samen met de snelle onderscheppingsvaartuigen FRISC’s een belangrijke rol in deze operaties.