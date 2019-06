Marco Kroon verbaasd over handelen Defensie

N i e u w bericht, meer informatie vanaf de vierde alinea

DEN HAAG (ANP) - Militair Marco Kroon is verbaasd over de snelle beslissing van Defensie om hem te schorsen na een incident met carnaval. Dat zegt de geschorste majoor in een interview met De Telegraaf. Volgens Kroon duurde de zitting tien tot vijftien minuten. "De beslissing lag al klaar", zegt hij in de krant.

Kroon wordt vervolgd voor het aanvallen van een politieagent tijdens carnaval in Den Bosch. Hij werd door twee agenten aangesproken omdat hij aan het wildplassen was. Daarna zou hij niet hebben geluisterd en een agent een kopstoot hebben gegeven tijdens de aanhouding.

De drager van de Militaire Willemsorde zegt dat de schorsingscommissie niet naar zijn bewijs wilde kijken. De vrouw van Kroon zou het hele incident hebben gefilmd. "Bij zulke besluiten moet het weerwoord van de medewerker worden betrokken en dat is niet gebeurd", aldus Kroon in De Telegraaf.

Ook zouden meerdere mensen in de Defensietop tegen de schorsing zijn geweest, zegt de militair in de krant.

Kroon zegt dat hij niet weet hoe hij iemand heeft beledigd. "Geloof me, als dat zou zijn gebeurd, had ik mezelf met pek en veren overgoten. Maar het is niet zo. En ik heb zeker geen kopstoot gegeven aan een agent."

De eerste zitting van de strafzaak staat gepland voor 11 juli.