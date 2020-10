Man krijgt half jaar cel voor smokkelen kinderen uit Indonesië

Een 46-jarige man uit Tiel is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voor het smokkelen van twee Indonesische kinderen naar Nederland. Zijn 48-jarige vrouw is vrijgesproken.

De gemeente Tiel trok in 2010 aan de bel bij de Vreemdelingenpolitie nadat de man had geprobeerd de kinderen aan te geven bij de burgerlijke stand. Hij kon niet aantonen dat hij de biologische vader was. Zelf zei hij aanvankelijk dat hij een tweeling had verwekt bij een vrouw in Indonesië, die overleden zou zijn. Uit DNA-onderzoek bleek dat de man niet de biologische vader is en dat de kinderen evenmin broer en zus van elkaar zijn. De papieren die waren overgelegd bij de ambassade en de gemeente Tiel, bleken te zijn vervalst.

De rechtbank noemt de verklaringen van de man „ongeloofwaardig en onaannemelijk” en veroordeelt hem voor valsheid in geschrifte, het bezit van valse reisdocumenten en de smokkel van twee kinderen vanuit Indonesië naar Nederland. De man is vrijgesproken van illegale adoptie, omdat dit feit is verjaard. De rechtbank spreekt de vrouw vrij „omdat niet kan worden bewezen dat zij wist dat de gebruikte documenten vals waren”.

Tegen beiden had het OM een celstraf van vier jaar geëist. De rechtbank komt uit op een straf van twaalf maanden voor de man. De straf is verminderd met de helft, omdat de zaak bijna acht jaar heeft geduurd. De rechtbank verwijt de man dat hij de gangbare procedures voor legale adoptie heeft omzeild. „Als gevolg hiervan weten de kinderen niet wat hun afkomst is.” De kinderen hebben inmiddels een verblijfsvergunning.