Man (29) opgepakt wegens bezit handgranaten

De politie heeft vrijdagavond in Sprang-Capelle (Noord-Brabant) een man opgepakt omdat hij twee handgranaten in bezit had. De 29-jarige man, volgens de politie een ‘veelpleger’, werd door een arrestatieteam ingerekend.

De politie kwam de explosieven op het spoor door een tip, via Meld Misdaad Anoniem. De politie kwam erachter dat de verdachte naar een woning was gegaan in Sprang-Capelle. Bij de politieactie werden de explosieve gevonden in een tasje in de tuin van de woning. De man werd gearresteerd. Naar de herkomst van de handgranaten wordt verder onderzoek gedaan.