Machinist omgekomen door treinongeval Hooghalen

De machinist (58) van een passagierstrein is bij Hooghalen (Drenthe) omgekomen doordat zijn trein op een oplegger van een tractor botste. De machinist uit Hardenberg raakte bekneld en overleed direct, aldus de politie.

De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd en is meegenomen naar het politiebureau om te worden gehoord. Twee passagiers in de trein raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn ze „naar wat het lijkt” lichtgewond. De overige passagiers, ongeveer vijftig mensen, zijn nagekeken door hulpverleners en ongedeerd.

President-directeur Roger van Boxtel van de NS reageert aangedaan: „Dit is een gitzwarte dag. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn gezin, familie, vrienden en directe collega’s van onze collega. Dit verlies voelen wij bij NS allemaal. We spreken de hoop uit dat de andere betrokkenen die gewond zijn geraakt bij dit tragische ongeval, snel zullen herstellen. Onderzoek moet uitwijzen wat er gebeurd is. Dit hoop je nooit mee te maken.”

Het ongeval was op de onbewaakte spoorwegovergang bij de Beilerweg en de Oude Provincialeweg. ProRail wil alle onbewaakte spoorwegovergangen op termijn opheffen, maar een woordvoerder kon nog niet zeggen of deze ook op de lijst staat.

Het treinverkeer tussen Hoogeveen en Assen is gestremd, meldt ProRail. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.