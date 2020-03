Maastricht UMC+ plaatst 250 bedden in congrescentrum om corona

In congrescentrum MECC in Maastricht wordt een opvang gecreëerd voor 250 coronapatiënten. Het gaat om een uitbreiding van de zorcapaciteit van het Maastricht UMC+. In de loop van volgende week kunnen de eerste patiënten er terecht.

De uitbreiding is bedoeld voor het geval in de regio Midden- en Zuid-Limburg de maximale opnamecapaciteit voor patiënten is bereikt.

In het MECC kunnen coronapatiënten worden opgenomen die geen ic-zorg nodig hebben en voor wie basiszorg volstaat. Dan gaat het om verpleegkundige zorg als infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie.