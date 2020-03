Luchtkwaliteit door coronacrisis enorm verbeterd

De concentraties vervuilende stoffen in de lucht boven Nederland zijn door de coronamaatregelen met naar schatting 20 tot 60 procent afgenomen

Dat blijkt uit een analyse van satellietmetingen uit 2019 en 2020 door het meteorologisch instituut KNMI. Door de maatregelen om corona te bestrijden is onder andere het weg- en vliegverkeer enorm afgenomen. Daardoor is er tijdelijk minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals koolstofdioxide en stikstofdioxide. Ook in China en Italië blijkt duidelijk dat de coronacrisis tot schonere lucht leidt. De Povlakte in Italië is omsloten door bergen, daar is de afname van de stikstofuitstoot één op één te koppelen aan minder verkeer en industriële vervuiling.

Klimaatkenners wijzen op de grote rol van zware vervuilers: de zware industrie zoals Tata Steel, de scheepvaart, de landbouw. Zolang die op volle sterkte doorgaan, is het effect toch tijdelijk. Hoewel de lucht nu opvallend schoon is, is dat ‘voordeel’ betrekkelijk. ‘Als er 90 procent minder autoverkeer is, neemt de luchtvervuiling daardoor toch maar 10 procent af’, zegt econoom Herman Vollebergh. Hij denkt niet dat de coronacrisis het milieu zal helpen. In Duitsland en Frankrijk blijkt al dat het terugschroeven van de productie van de zware industrie pas echt zoden aan de dijk zet.

Doden voorkomen

In China heeft schonere lucht twintig keer zoveel doden voorkómen dan corona wereldwijd tot nu toe heeft veroorzaakt, berekende de Amerikaanse milieueconoom Marshall Burke. Hij kwam met exacte cijfers: 4000 kinderen onder de 5 jaar en 73.000 volwassenen boven de 70 leven daardoor nog. Hij zei erbij dat pandemieën nooit goed zijn voor de gezondheid. Hij wilde slechts wijzen op de grote rol van luchtvervuiling als een vaak over het hoofd geziene sluipmoordenaar.