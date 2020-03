Lintjesregen in andere vorm op 24 april

De jaarlijkse lintjesregen die gepland staat voor 24 april gaat door. De decorandi krijgen te horen dat ze zijn onderscheiden en ontvangen het lintje op een later tijdstip.

Dat heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden woensdag bekendgemaakt.

In verband met het coronavirus is het tot 1 juni niet toegestaan om bijeenkomsten te houden. Dat zou betekenen dat de ongeveer 3000 mensen die een lintje zouden krijgen deze voorlopig niet kunnen ontvangen.

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Kanselarij besloten om toch op 24 april de onderscheidingen toe te kennen. Burgemeesters zullen die dag personen in hun gemeente bellen met de mededeling dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen de gouverneurs en gezaghebbers contact opnemen met de gedecoreerden.

Afhankelijk van het verloop van het coronavirus wordt er gezocht naar één landelijk moment waarop de lintjes alsnog worden overhandigd.