LEGO-freaks Leerdam trekken volle zalen

LEGO-freaks Jacques Hoencamp (52) en Richard van Strien (56) toonden vrijdag en zaterdag in Leerdam hun nieuwste bouwwerken. „We zagen zo veel blije kindergezichtjes. Daar doen we het voor”, zegt Jacques Hoencamp.

Hoe zijn jullie begonnen?

„In 2013: voor de jaarlijkse verzamelbeurs in Leerdam sloegen we de handen ineen om te laten zien wat je allemaal van gewoon LEGO kunt maken. Er kwamen misschien vijftig mensen langs onze stand, dat vonden we al heel wat. In de jaren daarna legden we de lat steeds hoger. Onze creaties werden groter en gedetailleerder, we voegden natuurlijke elementen toe zoals bloemenvelden, later ook bewegende creaties. Met ledverlichting gaven we onze bouwwerken diepte. Elk jaar trokken we meer bezoekers.”

Hoe ging het dit jaar met de belangstelling?

„We hoopten de 2000 toeschouwers van vorig jaar te evenaren. Het goot vrijdagavond van de regen, dus we hadden er een hard hoofd in. Maar de belangstelling was overweldigend. Er zijn minstens 4000 toeschouwers geweest. Heel veel kinderen, veel vaders en opa’s, maar ook complete gezinnen. De meeste bezoekers kwamen uit Leerdam en omgeving, maar de eerste bezoeker vrijdagavond kwam uit Zoetermeer. Zaterdag kwam er een gezin uit Maastricht langs. Ze maakten er een dagje Leerdam van. ’s Middags gingen ze naar het Glasmuseum en om de kinderen een plezier te doen, kwamen ze eerst LEGO kijken.”

Wat waren de topstukken?

„Het thema was ”De parade”, dus we hadden er nogal wat koetsen en oldtimers bij. Een van de pronkstukken was een kerk van 20.000 stenen. Daar hebben we vijf maanden aan gebouwd. Veel bezoekers waren onder de indruk van het sprookjeskasteel, vooral ook door de waterpartij van 11.000 blauwe steentjes die ervoor lag te schitteren.”

Wat is jullie motivatie?

„Het is een prachtige hobby. De hele herfst en winter zijn we bezig: we maken ontwerpen en bouwtekeningen en bouwen daarna alles op. Maar ons belangrijkste doel is de jeugd te laten zien wat je allemaal met LEGO kunt doen. Op onze manier proberen we ze van de digitale verslaving weg te houden. LEGO is veel gaver dan een mobieltje of tablet: goed voor de motoriek en het prikkelt de fantasie. In een deel van de zaal hebben we 350 kilo LEGO en Duplo uitgestrooid, waar kinderen zelf mee mochten bouwen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Prachtig om al die blije gezichtjes te zien.”

Gaan jullie door?

„Zeker. Een deel van de gebouwen is in speelgoedwinkels te zien en we gaan in de Leerdamse bibliotheek bouwen met kinderen. En we maken plannen voor volgend jaar. Als we daar nu niet mee beginnen, komt zo’n enorm project nooit op tijd af.”

