Leerlingen Kerkwijk maken kerststukjes voor senioren

Sinds een jaar of tien maken leerlingen van protestants-christelijke basisschool De Rank uit Kerkwijk kerststukjes voor 65-plussers uit dit dorp en het nabijgelegen Delwijnen. Op de vrijdagmorgen voor de kerstvakantie worden de stukjes bezorgd.

Wilma van der Maas (51) uit Gameren, leerkracht van groep 5/6, is één van de organisatoren van de actie.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

„Een jaar of tien geleden besloot de plaatselijke hervormde gemeente om bij de 65-plussers in Kerkwijk voor de Kerst een kerststukje te bezorgen. Daarvoor schakelde de kerk destijds de school in. Sindsdien is het een mooie traditie. Het past bij de saamhorigheid in het dorp. De Rank is de enige school in Kerkwijk. Bij veel activiteiten nodigen we het hele dorp uit. Donderdag houdt de school een kerstviering in de kerk. Ook dan is iedereen welkom.”

Hoe werkt de activiteit?

„Alle 75 kinderen van de school –dus ook de kinderen van groep 1 en 2– maken op dinsdagmorgen een kerststukje. Om de beurt gaan de groepen naar een lokaal waar moeders hen helpen bij het maken van de stukjes.

Wij zorgen voor dennentakken en ander groen, versieringen en schaaltjes en de kinderen gaan aan groepstafels gezellig aan de slag.

De sfeer is opperbest. Iedereen heeft het prima naar zijn zin, want het is weer eens wat anders dan het gewone schoolwerk.

We luisteren ondertussen naar mooie kerstliederen en de hele school ruikt heerlijk door al dat verse groen. De kleintjes maken doorgaans één bakje, de grootste kinderen maken er meer. Gemiddeld zijn er 95 tot 100 kerststukjes nodig.”

Wanneer worden de bakjes uitgedeeld en wie doet dat?

„Dat doen de ouders op de vrijdagmorgen voor de kerstvakantie. Er rijden zo’n tien tot twaalf auto’s; elke chauffeur krijgt een aantal adressen. In iedere auto rijdt een aantal kinderen mee die in ieder geval hun eigen kerststukje aan hun dorpsgenoten overhandigen en hen tegelijk een ”gezegend kerstfeest” wensen. Als de auto’s leeg zijn, komen ze terug naar school om de tweede lading op te halen.”

Hoe zijn de reacties?

„Heel positief. De leerlingen zijn enthousiast. Ze vinden het maken én uitdelen van de kerststukjes leuk om te doen. Bovendien waarderen de ouderen het enorm.

Leerlingen vragen soms of ze hun stukje op bepaalde adressen mogen afleveren, omdat daar familie woont, of omdat ze weten dat daar een grote zak snoep voor hen klaarstaat. De ouderen kijken er elk jaar naar uit en zorgen dat ze thuis zijn. Voor sommigen doorbreekt het de eenzaamheid. En dat is precies waarvoor we het doen: je maakt er de mensen heel blij mee. Ze zijn zo dankbaar. Daarom gaan we hier zeker mee door.”

