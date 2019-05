Laatste eindexamens in voorgezet onderwijs

De laatste scholieren sluiten donderdag hun eindexamens in het voortgezet onderwijs af. Op die dag staan voor HAVO- en VWO-leerlingen nog de vakken Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries op het programma.

Ruim 217.000 middelbare scholieren hebben de afgelopen twee weken examens gedaan.

Op 12 juni horen leerlingen of ze geslaagd zijn. Scholieren die het niet hebben gehaald of examens heb gemist, kunnen van 17 juni tot en met 20 juni in de herkansing.

Deelnemers aan de examens konden, zoals in voorgaande jaren, met hun klachten terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Na de laatste examens maakt LAKS de balans op, maar er zijn wel minder klachten binnengekomen dan vorig jaar.