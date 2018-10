Kruinings restaurant Inter Scaldes bovenaan Lekker500

Restaurant Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet in Kruiningen staat dit jaar op de eerste plaats van Lekker500. In de nieuwste editie van de restaurantgids neemt het Zeeuwse restaurant die toppositie over van de Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer. De Librije is nu nummer twee. De Leest in Vaassen van Jacob-Jan Boerma en Kim Veldman staat op plek drie.

In de nieuwe editie van de Lekker500 wordt Inter Scaldes geprezen om „de onberispelijke keuken, hartelijke bediening, prachtige wijnen en geweldige locatie”.

Tien restaurants zijn uit de top100 gevallen. Die hebben onder meer plaats moeten maken voor Sabero van Nico en Sonja Boreas in Roermond. Sabero staat op plek vijftig en is op die positie de hoogste nieuwe binnenkomer. Een andere nieuwkomer in de top100 is restaurant 212 in Amsterdam. Deze zaak van Richard van Oostenbrugge en Thomas de Groot staat als 57e gerangschikt.