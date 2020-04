Kort geding tegen ministerie over abortuspil

Twee organisaties, Women on Waves en Bureau Clara Wichmann, spannen vrijdag een kort geding aan tegen het ministerie van VWS over de ruimere verkrijgbaarheid van de abortuspil tijdens de coronacrisis.

Anders dan bijvoorbeeld het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) zijn de twee van mening dat de abortusklinieken nu onvoldoende toegankelijk zijn.

Donderdag stelden ze het ministerie op hun websites al een ultimatum. In het bericht wordt als eis genoemd dat de pil na een consult op afstand moet kunnen worden verstrekt door bijvoorbeeld Woman on Waves of door huisartsen, desnoods per post.

In het bericht wordt verwezen naar twee vrouwen die vanwege de coronamaatregelen niet in staat waren een abortuskliniek te bezoeken. De een had een dochter met ziekteverschijnselen, de ander had een partner die weigerde haar naar buiten te laten gaan. Volgens advocate Lisa-Marie Komp, die beide organisaties vertegenwoordigt, zijn er inmiddels meerdere voorbeelden. Op BNR Nieuwsradio benadrukte zij donderdag de urgentie. „In het ergste geval moet de vrouw de vrucht tegen haar wil uitdragen. Maar ook uitstel kan heel ernstige gevolgen hebben, omdat na negen weken een fysieke ingreep nodig is en een pil niet meer volstaat. De vrouw heeft dan geen keuzemogelijkheid meer.”

„Women on Waves en Bureau Clara Wichmann drijven helaas elk vraagstuk over de toegang tot abortushulpverlening erg op de spits”, reageerde NGvA-voorzitter en abortusarts Monique Opheij vrijdag in vakblad Medisch Contact. Opheij zei het beeld te willen ontkrachten „dat de abortuszorgverlening in Nederland nu niet toegankelijk is.” Problematische situaties van huiselijk geweld, waarbij mannen hun vrouwen verbieden het huis te verlaten, spelen volgens haar ook buiten crisistijd.

Opheij twijfelt sterk of de professionele richtlijnen wel ruimte bieden voor het verstrekken van de abortuspil, los van een fysiek consult in de kliniek. Ze waarschuwt dat het gebruik ervan vaak wordt overschat. Zo kunnen er na inname onverwachte en heftige bloedingen optreden.

Elders benadrukte de NGvA hoe belangrijk het is dat er vooraf een echo wordt gemaakt. Zo gebeurt het regelmatig dat vrouwen zonder het te weten al zo lang zwanger zijn dat het innemen van een abortuspil geen optie meer is.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Den Haag.