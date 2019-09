Koolmonoxide blijft gevaar opleveren

In Doesburg overleed woensdag de vader van een allochtoon gezin aan koolmonoxidevergiftiging.

Wat was er aan de hand?

Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen, zoals olie, gas en hout. Dit gebeurt als er onvoldoende zuurstof in een ruimte aanwezig is of als de verbrandingsgassen niet goed kunnen worden afgevoerd. Meestal zijn slecht onderhouden badgeisers, cv-installaties of gaskachels de boosdoeners. In Doesburg stond een houtskoolbarbecue in de woonkamer.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig, reukloos en kleurloos gas. Het gas is zwaarder dan zuurstof en hoopt zich op vanaf de vloer. Als er CO vrijkomt in een afgesloten ruimte, is dat dus levensgevaarlijk.

Wat doet koolmonoxide?

CO wordt in de longen 250 keer beter door rode bloedlichaampjes opgenomen dan zuurstof. Verzadigde rode bloedlichaampjes kunnen geen zuurstof meer transporteren naar de lichaamscellen. Het gevolg is zuurstofgebrek in vitale organen zoals hart, hersenen en lever, en ten slotte de dood. Elk jaar eist CO-vergiftiging 10 tot 15 doden, en tientallen slachtoffers moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe merk je een koolmonoxidevergiftiging?

Het slachtoffer merkt dat het eerst aan griepachtige verschijnselen met lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Een slachtoffer wordt slaperig en verward. De hartslag gaat omhoog in een poging om voldoende zuurstof te leveren. Het slachtoffer verliest na korte tijd het bewustzijn. Eerste hulp bestaat uit toediening van pure zuurstof aan slachtoffers van CO-vergiftiging. Komt hulp te laat, dan overlijdt het slachtoffer ten slotte door zuurstofgebrek in de lichaamscellen.

Hoe kun je het ontstaan van CO voorkomen?

Huishoudens met een hout-, kolen- of oliekachel doen er verstandig aan om elk jaar de schoorsteen te laten vegen. Plaats cv-ketels en geisers niet zelf, maar laat de installatie uitvoeren door een erkende installateur. Sla de jaarlijkse controlebeurt door een erkende vakman niet over. Dat voorkomt een slecht functionerend apparaat, waardoor CO zou kunnen ontstaan.

Verder is het belangrijk om een ruimte waarin wordt gestookt voldoende te ventileren. Ook in de winter moeten ventilatieroosters en -kanalen openblijven.

Wat kun je doen om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen?

Het is raadzaam om een koolmonoxidemelder aan te schaffen die voldoet aan norm NEN-EN 50291; de Consumentenbond heeft een lijst opgesteld van veilige melders. Deze moet op een hoogte van ongeveer 1 tot 1,5 meter worden opgehangen, bij voorkeur in de ruimten met een cv-ketel of geiser. Een combinatiemelder voor rook en koolmonoxide is niet aan te bevelen. Een rookmelder moet bij voorkeur hoog aan het plafond hangen, een koolmonoxidemelder hangt juist veel lager.