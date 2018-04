Kolonisten van Catan wordt Catan; kolonisten is te beladen

De fabrikant van het populaire bordspel Kolonisten van Catan heeft de naam van het spel veranderd in Catan. Tegenover het AD zegt een woordvoerder van 999 Games dat het woordje kolonisten een nare bijsmaak heeft gekregen.

Volgens de spellenfabrikant kwamen er jaarlijks klachten binnen over de naam. Bijvoorbeeld dat „we met deze naamgeving teruggingen naar de oude, blanke roots.” Ook kwamen er klachten uit pro-Palestijnse hoek. „Sommige mensen stelden dat we hiermee steun gaven aan de bouw van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanover, een moderne vorm van kolonisatie. Maar dit spel is echt niet bedoeld om politiek te bedrijven.”

Van het spel zijn in Nederland ruim 1,5 miljoen exemplaren verkocht. In 1999 werd het nog ‘Speelgoed van het Jaar’ in Nederland.