KOC Diensten opent nevenvestiging in Hendrik-Ido-Ambacht

KOC Diensten heeft maandagavond een nevenvestiging geopend in Hendrik-Ido-Ambacht.

KOC Diensten is onderdeel van het Ds. G. H. Kerstencentrum in Veenendaal, waar de hoofdvestiging staat. KOC Diensten bestaat uit twee afdelingen. De afdeling Scholen, die diensten levert aan schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overig personeel dat op de scholen werkzaam is en de afdeling Jeugd en gezin die diensten biedt aan ouders, jongvolwassenen en kinderen

Door uitbreiding van de werkzaamheden ontstond er behoefte aan een locatie in het zuidwesten van ons land. De huidige nevenvestiging bevindt zich in het gebouw van DNA Services, Sandelingenstraat 38b te Hendrik-Ido-Ambacht. Er zijn meerdere werkplekken en er is de mogelijkheid om cliënten te ontvangen voor begeleidingsgesprekken, diagnostiek en behandeling. Verder is er de beschikking over een ruime vergaderruimte. Op 27 mei 2019 is de nevenvestiging officieel geopend tijdens een intervisiebijeenkomst van het team ambulant hulpverleners van de regio Zuid-West.

Het Ds. G.H. Kerstencentrum krijgt per 1 september een nieuwe bestuurder: A. R. Bronkhorst, nu nog directeur van de Wittenbergschool in Scherpenzeel. De Barnevelder volgt drs. R. A. van der Garde uit Opheusden op, die per 1 januari 2020 met pensioen gaat.