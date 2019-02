KNMI: Zee-ijs wordt steeds dunner

Het Arctische zee-ijs neemt niet alleen af in oppervlak maar ook in dikte. Bij het huidige tempo waarmee volgens satellietmetingen de zee-ijsdikte afneemt, is er over 50 jaar geen zee-ijs meer over in de zomer, zegt het KNMI.

Het instituut heeft voor het onderzoek satellietmetingen gebruikt vanaf 1992. Er is een sterke neerwaartse trend zichtbaar van ongeveer 3 centimeter per jaar. Dat betekent dat de zee-ijsdikte in die periode met bijna 1 meter is afgenomen.

Het oppervlak van het Arctisch zee-ijs neemt al tientallen jaren af door de mondiale opwarming, zegt het KNMI. De temperatuur in het Arctisch gebied stijgt verder naarmate er meer ijs smelt. Dit komt doordat het donkere water veel meer zonlicht absorbeert dan het witte zee-ijs.

Satellietwetenschappers van het KNMI gebruikten de weerkaatsing van radiostraling van het ijs om te meten hoe dik het was. Zo weerkaatst dun, jong zee-ijs minder radiostraling dan ouder, dikker zee-ijs. Met deze gegevens kan over het hele poolgebied een schatting van de zee-ijsdikte worden gemaakt.