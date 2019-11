Klager prolifefolder moet uitsluitsel geven over identiteit

Een van de twee klagers die bij de Reclame Code Commissie een klacht indienden over de in de Week van het Leven verspreide folder over alternatieven voor abortus moet uitsluitsel geven over zijn identiteit.

Dat heeft de toezichthouder hem donderdag na de zitting te verstaan gegeven.

De klager gaf als naam op ”B. Burger” en gebruikte een e-mailadres dat wellicht fictief is. Volgens het platform valt het niet uit te sluiten dat het een anonieme klacht betreft, maar die mogen volgens het reglement van de RCC niet worden ingediend.

Verbazing tijdens zitting over anonieme klacht prolifefolder

De commissie stelt de klager nu voor de keus. Hij moet ofwel zijn werkelijke naam onthullen, of onder het overleggen van officiële documenten aannemelijk maken dat er achter de naam B. Burger een echt bestaand manspersoon schuilgaat.

Afhankelijk daarvan besluit de waakhond of de klacht nog verder in behandeling wordt genomen. De klager moet uiterlijk maandagmiddag 15.00 uur uitsluitsel geven.