Kerken overwegen estafettekerkdienst voor Armeens gezin

Kerken hebben het plan een estafettekerkdienst te houden om te voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie worden uitgezet.

Zeker vijf kerkenraden bespreken deze woensdag in Amsterdam de mogelijkheden, zei ds. Gerhard Scholte van de Amsterdamse Keizersgrachtgemeente woensdag in de Volkskrant. Zolang er een kerkdienst gaande is, mag de Dienst Terugkeer en Vertrek de kerk niet in, is het idee.

Het uitgeprocedeerde asielzoekersgezin Tamrazyan –met drie kinderen van 21, 19 en 15 jaar– verblijft sinds eind september in de gereformeerd vrijgemaakte kerk De Fontein in Katwijk aan Zee. Ds. F. Rinkema, predikant van deze gemeente, wilde voorafgaand aan het overleg in Amsterdam geen nadere mededelingen doen.

Directeur John van Tilborg van Inlia, een organisatie die „vluchtelingen in nood” helpt, zei desgevraagd dat hij nog niet wist of hij bij het overleg zou zijn. Inlia is wel uitgenodigd. „Mijn uitgangspunt is: als je kerkasiel kunt vermijden, moet je dat doen. Het is een noodgreep, een uiterste middel als je met de rug tegen de muur staat. Er is niets romantisch aan. Het is een heel zware onderneming voor alle betrokken partijen.”

Van Tilborg noemt kerkasiel „een pauzeknop, om vanuit een time-out te komen tot een aanvaardbare oplossing.” Bij het Armeense gezin zijn er volgens hem „zaken die niet eerder aan de orde zijn geweest” in hun asielprocedure. „Het is de vraag of die tot een heroverweging moeten leiden, maar het is niet aan mij om dat te beoordelen.”