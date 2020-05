Kerk Tienhoven nipt gered van de sloop

De gereformeerde kerk in Tienhoven (bij Maarssen) is op het laatste moment van de slopershamer gered. Een Tienhovens echtpaar kocht het pand, vooral om het markante dorpsgezicht te behouden.

De leegstaande kerk en de bijbehorende pastorie mochten worden gesloopt. De dag voor Kerst gaf de Raad van State daarvoor groen licht. Met de gevolgde procedure voor de bouw van vier luxe villa’s op het perceel was niets mis, vond de hoogste bestuursrechter. Die uitspraak was echter niet meer van belang. De projectontwikkelaar had zich in oktober teruggetrokken en de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente in Tienhoven hadden inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van kerk en pastorie.

Jan en Jeanine Boesen, die nabij de kerk wonen, zijn de nieuwe eigenaars. „Voor onze privacy wilden we al bomen planten. De villa’s zouden tien meter hoog zijn, anderhalve meter hoger dan de kerk, afgezien van de toren dan. Maar nu zijn we ons eigen buren”, zegt Jeanine.

De Boesens, zelf rooms-katholiek, wonen sinds vijf jaar in Tienhoven. Voor financieel gewin deden ze hun aankoop niet. „Anders zouden we het perceel in vier bouwkavels splitsen en die verkopen. De Raad van State laat immers woningbouw toe, maar dat willen we juist niet. Het voornaamste is dat een markant punt in het dorp bewaard blijft en er niet ineens kolossale woningen staan die de lintbebouwing onderbreken.”

De pastorie wordt wel verkocht. „Zo krijgen we toch iets van onze investering terug en we gunnen ook anderen het plezier van wonen aan de Tienhovense Plassen.” De kerk wordt gerestaureerd. Het gebouw dateert van 1887. Na diverse renovaties werd het in 1965 verbouwd en grondig opgeknapt. In 2002 is de kerk voor het laatst voor de eredienst gebruikt. Sindsdien is er amper onderhoud aan gepleegd.

Buurtbewoners

De hervormden en gereformeerden in Tienhoven vormen nu één gemeente, die tegenwoordig samenkomt in de voormalige hervormde kerk. Een koper vinden voor het afgestoten kerkgebouw was lastig. Belangstellenden haakten steeds af. Totdat in 2016 een projectontwikkelaar uit Den Haag zich meldde met het plan voor de villa’s, en dus de sloop van de kerk. Dat stuitte in Tienhoven op weerstand. Zes buurtbewoners, onder wie het echtpaar Boesen, vochten het voornemen tot voor de Raad van State aan. In december kregen zij ongelijk, maar toen vernamen de omwonenden ook dat het project was afgeblazen.

„De stikstofproblematiek was de druppel”, zegt Evert van Rooijen, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. „De gemeente Stichtse Vecht had namelijk aangegeven dat mocht de Raad van State positief oordelen, het wegens bijkomende procedures toch zeker nog een jaar zou duren voordat er gebouwd kon worden. In goed overleg heeft de ontwikkelaar het contract toen ontbonden.”

Kerkelijk centrum

Met een deel van de koopsom worden de vloer en de inrichting van de hervormde kerk aangepakt. Eerder zijn dak, plafond en orgel al onder handen genomen. Daarna wil de protestantse gemeente er een nieuw kerkelijk centrum bij bouwen. Het bestaande bijgebouw uit 1923 verkeert in zeer slechte staat.

Jan en Jeanine Boesen hebben geen grootse plannen. „We houden onze kerk privé, maar af en toe een lezing, een expositie van lokale kunstenaars of een andere kleinschalige sociale activiteit is denkbaar. Meer ambitie hebben we niet. De kerk is behouden. Het is zo makkelijk om iets af te breken, maar dat komt dan nooit meer terug.”

Foto van kerk in slaapkamer Anne Frank

In de slaapkamer van Anne Frank in het Achterhuis in Amsterdam hangt een foto van de gereformeerde kerk. Bij de Anne Frank Stichting is niet bekend waarom Anne deze plaat op de muur van haar kamertje had geplakt.

„Wel weten we dat de foto afkomstig is uit een nummer van het weekblad ”Wij, ons werk, ons leven” uit oktober 1936”, aldus een woordvoerder van de stichting. „Anne had de foto vermoedelijk dus voor de onderduik al, hoewel het ook mogelijk is dat ze de foto tijdens de onderduik uit een oud tijdschrift heeft gehaald. Anne had een vriendin, Hannah Goslar. Haar vader logeerde ooit in Tienhoven. Dat is de enige link met Tienhoven die wij kennen.” Het echtpaar Boesen had onlangs contact met Hannah. „Zij sluit niet uit dat Anne een keer mee is geweest naar Tienhoven.”