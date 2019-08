Kees van Helden: „Prolifefilm moet vooral seculieren bereiken”

De prolifefilm Unplanned komt vanuit de VS naar Nederland. Stichting Schreeuw om Leven maakte zich hard voor de film. Directeur Kees van Helden licht toe.

Unplanned gaat over het levensverhaal van de Amerikaanse Abby Johnson. Zij stopte als directeur van een abortuscentrum om voor een prolifebeweging te gaan werken.

Van Helden zette zich met partners uit de Benelux, zoals de Belgische prolifeorganisatie ProVita en uitgeverij NEEMA, in om de film naar Nederland te krijgen.

Waarom komt de film naar Nederland?

„Bij onze lezers en donateurs leeft een ontzettend grote vraag naar deze film. Unplanned maakt het werk van prolife-organisaties zichtbaar, het laat zien hoe we met mensen in gesprek gaan bij abortusklinieken. Na het zien van de film hebben tot nu toe honderd medewerkers van Amerikaanse abortusklinieken hun baan opgezegd. Daarnaast sluit Unplanned naadloos aan op de heftige discussie die in Nederland gaande is. Dat is een discussie waarbij het prolifegeluid vaak niet te horen is.”

trailer

Verwacht u onrust zoals in de VS?

„In Amerika gaan zaken wat extremer, maar ik verwacht zeker wel weerstand. Toch geeft dat niet. Hoe meer tegenstand, hoe meer aandacht. Zoals in Canada, waar een bioscoopeigenaar werd bedreigd vanwege het vertonen van deze film. Dat is een trieste zaak, maar mensen raken er wel nieuwsgierig door.”

Waar kunnen mensen de film straks bekijken?

„Het is de eis van de makers dat de film uitsluitend de bioscoop in gaat. Zij willen vooral het seculiere publiek bereiken. We hopen hem begin november te kunnen draaien, net voor de Week van het Leven. In april 2020 denken we het geheel op dvd uit te kunnen brengen.”

Vormt de bioscoop geen belemmering voor de achterban?

„Dat kan ik me goed voorstellen, al is iedereen daar vrij in. Wel willen we kijken of we de film aan bijvoorbeeld schoolklassen mogen tonen. Gelukkig bevat het geheel geen grof taalgebruik.”

Welk effect gaat de film hebben?

„Ik geloof dat Unplanned het denken kan veranderen. In gesprekken op beurzen zien we dat mensen tot rede gebracht worden. Ik hoop en bid dat de film dit ook zal doen. Vooral onze seculiere medemens heeft vaak geen idee hoe een abortus in zijn werk gaat en dat het kindje soms al heel groot is als het wordt weggehaald. ”