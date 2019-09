‘Kabinet moet stikstofprobleem aanpakken’

Milieudefensie mist in de kabinetsplannen voor het komende jaar vooral goede oplossingen voor het stikstofprobleem. „De woningbouw ligt nagenoeg stil, terwijl verkeer en veeteelt veel meer stikstof uitstoten”, reageert directeur Donald Pols op de Miljoenennota.

Wat Milieudefensie betreft gaat de maximumsnelheid omlaag en wordt de veestapel verkleind door boeren uit te kopen „voor een eerlijke prijs”. „Rutte en co moeten laten zien dat Nederland vanaf nu normaal met de natuur kan omgaan”, aldus Pols. „Koopkrachtplaatjes zijn waardeloos zolang het kabinet niets doet aan het stikstofprobleem.”

De uitstoot van te veel stikstof verstoort de natuur. Bouw- en infrastructuurprojecten in de omgeving van beschermde zogeheten Natura 2000-gebieden liggen al maanden stil, omdat de regels voor de stikstofuitstoot volgens de Raad van State niet deugen. Het systeem is in strijd met Europese natuurwetgeving. Zolang er geen nieuw systeem is, ligt de verlening van vergunningen om in de buurt van natuur te bouwen stil.