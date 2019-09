Justitie blijft werken met kroongetuigen

Ondanks de moord op een advocaat van een kroongetuige wil minister Grapperhaus van Justitie niet af van kroongetuigen, ofwel verdachten van een misdrijf die met justitie samenwerken.

De inzet van kroongetuigen is nodig om de georganiseerde misdaad slagen toe te brengen, aldus Grapperhaus. De minister gaat op zoek naar meer geld om de criminaliteit te bestrijden. Hij wees op de steun daarvoor in de Tweede Kamer.

Samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) sprak Grapperhaus donderdag met het openbaar ministerie, vertegenwoordigers van rechters en advocaten over betere beveiliging naar aanleiding van de moord woensdag op strafpleiter Derk Wiersum.

We moeten ons in Nederland „met volle kracht” inzetten voor de rechtsstaat, stelde premier Rutte donderdag in de Tweede Kamer. Het woord regeert, niet het geweld, maakte de premier duidelijk: „Wij zijn het gezag, dat is onveranderd.” Dat rechters, advocaten en officieren van justitie veilig hun werk moeten kunnen doen, is „niet onderhandelbaar.”

Rutte benutte het Kamerdebat over de overheidsbegroting voor volgend jaar om nog eens duidelijk te maken dat hij geschokt is door de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. Hij uitte zijn medeleven met de nabestaanden.

Op een interruptie van PVV-leider Geert Wilders sprak Rutte tegen dat er een „Marokkanenprobleem” is in Nederland. „Er is wel een Mocromaffiaprobleem.”

Seinen op rood

De moord woensdag op Derk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B., heeft de seinen bij politie en justitie op rood gezet. Fred Westerbeke, hoofdofficier van het landelijk parket van het openbaar ministerie, maakte bekend dat er maatregelen worden genomen voor de bescherming van officieren van justitie en rechters die betrokken zijn bij de rechtszaak tegen de bende van crimineel Ridouan Taghi, de zaak Marengo. Vermoedelijk gaf Taghi de opdracht tot de moord op advocaat Derk Wiersum.

Minister Grapperhaus kondigde woensdag de oprichting aan van een speciaal team van politie en het OM, onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Mogelijk kijkt het team ook naar de veiligheid van misdaadjournalisten.