JSF naar open dag Vliegbasis Volkel

De JSF komt naar de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel. De twee Nederlandse gevechtstoestellen zijn onderweg naar Nederland.

De twee F-35’s (de F002 en de F008) zijn donderdagmiddag opgestegen vanaf de Amerikaanse oostkust. Met behulp van een KDC-10-tankervliegtuig steken de twee jachtvliegtuigen de Atlantische Oceaan over om in de loop van de avond in Nederland te arriveren. De verwachte aankomsttijd is tussen 19.00 en 21.00 uur. De geavanceerde gevechtstoestellen zijn vrijdag en zaterdag te bewonderen op de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel.

De hele operatie was bijna in het water gevallen door een pechgeval met de Nederlandse KDC-10-tanker. Een dag uitstel bleek echter genoeg om het probleem te verhelpen. Het meevliegende tankertoestel voorziet de F-35’s iedere 2000 kilometer van kerosine.

Deel van de oefening met de twee F-35’s is een zogenaamde long range strike-missie, een aanval op lange afstand. De toestellen vallen gronddoelen aan op het oefenterrein Vliehors op Vlieland. „Een mooie samenwerking met onze special forces ter plekke”, zegt luitenant-generaal Dennis Luyt op Twitter. Snelheid, precisie en samenwerking zijn daarbij sleutelwoorden.

De eerste F-35’s komen officieel 31 oktober aan op Vliegbasis Leeuwarden. De JSF’s vervangen op den duur alle F-16’s op de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Drie jaar geleden maakten de high-techtoestellen zogenaamde belevingsvluchten boven Nederland om het publiek kennis te laten maken met het toestel dat jarenlang politiek omstreden was.