‘Journalen’ Westerik voor het eerst te zien

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam toont vanaf zaterdag een overzicht van werk van Co Westerik, die vorig jaar overleed. Behalve schilderijen, tekeningen en prenten zijn er voor het eerst zijn ‘journalen’ te zien, notitieboeken waarin hij in een supernet en regelmatig handschrift het ontstaan van zijn kunstwerken beschreef.

Volgens conservator Francesco Stocchi worden de boeken binnenkort ook in een kleine oplage uitgegeven. Het worden waarschijnlijk cassettes met alle boeken erin. Daarin staan dan niet alleen de handschriften afgebeeld, maar de tekst komt er ook nog eens gedrukt naast te staan.

„Dagelijkse verwondering” heet de expositie. „Westerik verwonderde zich over het gewone. Hij keek naar wat anderen over het hoofd zagen”, zegt Stocchi, wijzend naar misschien wel zijn bekendste werken, Snijden aan gras, waarvan hij maar liefst vijf versies maakte. Minder dagelijks is het allerlaatste werk (2018) van Westerik, Liggende man met engel. „De engel die hem kwam ophalen”, denkt de conservator.

Een hele wand is gewijd aan Touwtjespringend meisje uit 1976, een muurschildering naar zijn ontwerp die verdween met het Rotterdamse politiebureau waarop ze was geschilderd. Inmiddels gaan er stemmen op om het meisje ergens opnieuw aan te brengen. Volgens Stocchi moet dat geen probleem zijn, want zoals iedereen op de expositie kan zien, zijn alle voorbereidende schetsen en de voorbeeldaquarel er nog.

‘Dagelijkse verwondering’ is één van de laatste exposities in Boijmans, dat eind mei voor zeven jaar sluit voor verbouwing en uitbreiding.