Jos B. veroordeeld tot 12 jaar cel in zaak Nicky Verstappen

De rechtbank in Maastricht heeft Jos B. veroordeeld tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. Volgens de rechter heeft B. de 11-jarige jongen in 1998 seksueel misbruikt en ontvoerd, en is Nicky als gevolg daardoor overleden. De familieleden van Nicky, die bij elke zitting aanwezig waren, hoorden het vonnis in tranen aan.

De rechtbank acht niet bewezen dat B. de jongen opzettelijk heeft gedood. Mogelijk is Nicky overleden doordat hij in bedwang is gehouden na het seksueel misbruik, opperde de rechter die B. op dat onderdeel vrijsprak. Wel komt er nog een celstraf van een half jaar bovenop voor het bezit van kinderporno. Dat is het enige dat de 58-jarige B. heeft toegeven. Dat hij iets te maken heeft met de dood van Nicky heeft hij altijd ontkend. Zijn advocaat kondigde direct aan in hoger beroep te gaan.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechter vindt echter dat B. volledig toerekeningsvatbaar is, dus de feiten kunnen volledig aan hem worden toegeschreven. Van tbs kan dus geen sprake zijn. De advocaat van B. had voor vrijspraak gepleit.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Pas ruim twee jaar geleden werd verdachte Jos B. aangehouden, na een DNA-match. Op zijn ontkenning na, heeft B. altijd zijn kaken op elkaar gehouden, tot de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank. Toen kwam hij met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood volgens hem. B. heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

De rechtbank neemt "de kwetsende manier" waarop B. "aan zijn eigen belang" heeft gedacht, zeer kwalijk. "U kán antwoord geven op de vragen van de familie Verstappen: hoe waren de laatste moment van Nicky, heeft hij om zijn familie geroepen."

Het DNA van B. is gevonden op onder meer Nicky's onderbroek en pyjamabroek. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren.

Jos B. werd na een klopjacht in Spanje aangehouden.

Rechtbank: Jos B. volledig toerekeningsvatbaar

Rechtbank: Nicky Verstappen overleden door misbruik en ontvoering