Joods Overleg veroordeelt aanslag Halle

Het Centraal Joods Overleg (CJO) in Nederland heeft met afschuw kennis genomen van de aanslag op een synagoge en een restaurant in Halle in Duitsland. Dat laat het CJO weten in een verklaring.

Het CJO „leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van deze weerzinwekkende daad. Wederom toont antisemitisme zijn lelijke hoofd in het midden van onze samenleving. Mensen die de belangrijkste joodse dag van het jaar, de Grote Verzoendag, samen vierden werden door terroristen met machinegeweren onder vuur genomen. Niemand hoort dit te ondergaan”, aldus de verklaring.

„In de nasleep van dit kwaad rijst opnieuw de vraag of antisemitisme groeiende is in Europa.” Het CJO roept in Nederland op tot educatie en voorlichting. „Alleen door elkaar te leren kennen, verminder je onderlinge haat”, aldus het orgaan. Het CJO roept iedereen op zich niet te laten intimideren. „Wees jezelf, en beleef je cultuur zonder angst. Dat is het enige echte antwoord op deze gruwelijkheden”, stelt het CJO.