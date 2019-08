Jongen (17) gewond aan been door kogels

Een 17-jarige jongen is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt door een schietpartij in zijn woonplaats Bergen op Zoom. Hij raakte gewond aan zijn been, meldt de politie. De tiener werd door de kogels geraakt op de Prinses Irenestraat.

De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. De politie laat weten dat er enkele mensen zijn verhoord, maar hun precieze rol bij het incident is niet bekendgemaakt. De politie beschikt ook ook camerabeelden.

Het slachtoffer is na de schietpartij naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.