Een 12-jarige jongen, die vrijdag zeer ernstig gewond raakte op het melkveebedrijf van zijn ouders in Harskamp, is zaterdag in het ziekenhuis overleden.

Na het ongeluk is vrijdagochtend een traumahelikopter met aan boord een Mobiel Medisch Team (MMT) ter plaatse geweest. Daarna is de jongen naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij zaterdag is overleden.