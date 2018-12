Johannes van der Poel: Ik wil graag verder in waterschapsbestuur

Hij is de jongste kandidaat van de SGP ooit voor de waterschapsverkiezingen. De 18-jarige Johannes van der Poel uit Ede heeft er zin in om zijn hobby waterbeheer bij het waterschap voort te zetten. „Ik wil graag aansluiten als steunfractielid.”

Johannes was er al jong bij met zijn bestuurlijk werk. Als 14-jarige werd hij jeugdbestuurder van het waterschap Vallei en Veluwe (Oost-Utrecht/West-Gelderland). Nog geen jaar later volgde zijn benoeming als de jeugddijkgraaf van Nederland. Nu is hij de jongste SGP-waterschapskandidaat ooit.

Waarom sta je al zo jong op een kieslijst?

„Ik ben de afgelopen vier jaar actief geweest bij waterschappen, heb geprobeerd jongeren enthousiast te maken voor een opleiding rond waterbeheer; die doe ik zelf ook. Ik heb stage gelopen bij een waterschap en wil verdergaan in het waterschapsbestuur. De SGP dacht er blijkbaar ook zo over.”

Wat boeit je zo aan water?

„Waterbeheer is een mooi vak. Het levert een bijdrage aan de veiligheid van mensen. Met het waterbeheer staan we voor grote opgaven. De afgelopen zomer heeft aangetoond dat we ons gedrag echt moeten aanpassen ten bate van de leefomgeving. Het gaat om mijn eigen toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.”

Je waarschuwde eerder op puntuit.nl voor gevaarlijke stoffen in het rioolwater. Waarom?

„Waterschappen hebben moeite om resten van genees- en bestrijdingsmiddelen uit afvalwater te zuiveren. Dat kunnen ze, maar ze moeten dure systemen toepassen. De SGP wil de vervuilingsbronnen aanpakken, zodat ziekenhuizen en de fabrieken minder lozen.”

Hoe groen ben je zelf?

„Er ligt een glasheldere Bijbelse opdracht: de aarde bouwen en bewaren.

Zelf vind ik het moeilijk concreet invulling te geven aan een duurzame leefstijl; ik woon nog thuis. Onlangs hebben we een regenton in de tuin geïnstalleerd. En ik probeer de douchekraan eerder uit te zetten. Wel zal ik, als ik word gekozen, de auto naar het waterschap in Apeldoorn pakken, omdat de verbinding met het openbaar vervoer van Ede naar Apeldoorn-noord slecht is.”

Je staat vierde op de lijst. De SGP heeft nu drie zetels in het waterschapsbestuur. Hoe groot is de kans dat je erin komt?

„Hopelijk behouden we die drie zetels. Dan wil ik graag aansluiten als steunfractielid, waarbij ik meedenk met de SGP. Dat lijkt me leerzaam. Overigens heb ik bij de verkiezingen op 20 maart maar 4500 voorkeurstemmen nodig om erin te komen. In de verkiezingstijd ga ik vooral mijn eigen generatie oproepen om te gaan stemmen. Daarvoor gebruik ik onder meer de sociale media. Ook wil ik gastlessen op scholen gaan geven. Op een aantal SGP-avonden zal ik spreken, om de waterschappen zichtbaarder te maken.”

