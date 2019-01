Jihadist moet voorwaardelijke straf uitzitten

Een 28-jarige man uit Utrecht die in 2017 een grotendeels voorwaardelijk celstraf kreeg opgelegd voor het treffen van voorbereidingen om mee te doen aan de jihad, moet alsnog zijn hele straf uitzitten. De rechtbank in Utrecht heeft dat maandag bepaald, omdat de man zich opnieuw niet houdt aan de bijzondere voorwaarden die aan zijn veroordeling waren gekoppeld.

De Utrechtenaar kreeg 300 dagen celstraf opgelegd, waarvan 242 voorwaardelijk. In augustus bepaalde de rechtbank in Utrecht al dat de man negentig voorwaardelijke dagen alsnog moest uitzitten, omdat hij weigerde inhoudelijk het gesprek aan te gaan met zijn behandelaars en een theoloog. Andere voorwaarden waren een locatieverbod voor luchthavens en toezicht door de reclassering.

Omdat hij zich daarna heeft teruggetrokken van afspraken met de reclassering, overtreedt hij volgens de rechtbank nog steeds de voorwaarden. Daarom moet hij nu ook de laatste 152 dagen in de cel uitzitten. De man zit nu vast.

Hij wilde zich destijds aansluiten bij IS en kocht een ticket naar Iran, het land waar hij is geboren. Hij werd aangehouden nadat zijn vader de politie had ingeschakeld.